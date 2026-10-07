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Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:42

Yüreğir Meclisi'nde CHP'li iki üye karşı karşıya geldi: "Satılıksın" diyerek yumruk gösterdi

Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi toplantısında CHP'li Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında başlayan tartışma koridora taştı. Sümer'in Kılıçarslan'a yumruk atmaya kalktığı öne sürülürken araya giren meclis üyeleri ve çevredekiler tarafları ayırdı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:42

'da Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumunda 'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında tartışma çıktı. Meclis salonunda başlayan tartışmanın koridora taşındığı, Sümer'in Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktığı öne sürüldü.

Yüreğir Meclisi'nde CHP'li iki üye karşı karşıya geldi: "Satılıksın" diyerek yumruk gösterdi

Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında tarafların birbirlerine "satılıksın" şeklinde sözler söylediği iddia edildi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar meclis koridoruna çıktı. İddiaya göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Araya giren diğer meclis üyeleri ve çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayın fiziki kavgaya dönüşmesi engellendi.

Meclis toplantısında yaşanan tartışma oturuma damga vururken, CHP'li iki meclis üyesi arasında yaşanan gerilimin ardından konuyla ilgili parti yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

 

ETİKETLER
#adana
#CHP
#Yüreğir Belediye Meclisi
#Ertan Sümer
#Zeycan Kılıçarslan
#Politika
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