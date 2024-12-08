Zafer Partisi kongreye gitti: Ümit Özdağ yeniden seçildi

08 Aralık 2024 20:17 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:19

Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde coşkulu bir katılımla gerçekleşti. Tek aday olarak seçime giren Ümit Özdağ, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkanlık görevine seçildi. Kongrede, Zafer Partisi’nin sığınmacı politikaları ve gelecek hedefleri ön plana çıktı.

Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi’nde Ümit Özdağ, oy kullanan delegelerin tamamının desteğini alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Kongre, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Divan başkan ve üyelerinin belirlenmesiyle başlayan kongrede, gündem maddeleri okundu ve oylamaya sunuldu. Ardından Genel Başkan Ümit Özdağ bir konuşma yaptı.

Partisinin 28 ay önce kurulduğunu hatırlatan Özdağ, bu süre içinde iki büyük seçim atlattıklarını ve genel seçimlerde 1 milyon 200 binin üzerinde oy aldıklarını belirtti. Özdağ, Zafer Partisi’nin “gerçek muhalefeti halk içinde, halkla beraber yapmaya devam edeceğini” ifade etti.

Sığınmacı ve kaçaklarla ilgili politikalarına da değinen Özdağ, “Zafer Partisi, Anadolu Kalesi Projesi kapsamında sığınmacı ve kaçaklarla ilgili tespit ve çözüm politikalarını güçlendirerek sürdürecektir” dedi.

Tek aday olarak katıldığı kongrede 769 delegenin tamamının oyunu alan Özdağ, yeniden Zafer Partisi Genel Başkanlığına seçildi.