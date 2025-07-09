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Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 16:35

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin dün tutuklanmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın hâkimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hâkimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise "icbar suretiyle irtikap" suçundan adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Tutdere ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
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#Politika
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