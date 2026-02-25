Menü Kapat
TGRT Haber
 tgrthaber.com

AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Üniversitesi'nde 15 bin gençle "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi tarafından İstanbul Üniversitesi Ana Kampüsü’nde "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı" programı düzenlendi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
22:53
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
22:53

İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı”, Ana Kampüsü’nde 15 bin gencin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerini Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ikliminde bir araya getiren program, yoğun ilgi gördü.

AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin gençle “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı”

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Ana Kampüsü’nde düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de katıldı.

RAMAZAN BEREKETİ AYNI SOFRADA PAYLAŞILDI

İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrencilerin buluştuğu programda Ramazan’ın bereketi aynı sofrada paylaşıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu üniversite kampüsünde hissedildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte katılımcılar oruçlarını hep birlikte açtı.

AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin gençle “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı”

Program boyunca gençler arasında muhabbet ve dayanışma ön plana çıkarken, iftarın ardından hatıra fotoğrafları çekildi ve kampüs ortamında Ramazan’ın manevi atmosferi birlikte yaşandı.

İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI NEVZAT YÜCE KONUŞMA YAPTI

Selamlama konuşması yapan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, “Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli genç arkadaşlarımız, her birinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu birlik, beraberlik ortamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin gençle “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir programda yaptığı konuşmada, “Böylesine güzide bir mekanda İstanbul'un fethiyle yaşıt bir üniversitede siz değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah ülkemiz, siz kıymetli kardeşlerimizin omuzlarında daha da yukarılara çıkacak. Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki kutlu yürüyüşümüz inşallah siz değerli genç kardeşlerimizin gelecekte omuzlandığı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bölgesine ve dünyaya inşallah güzellikler getirecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin öncülüğünde bölgemizde huzur ve refahın, İnşallah dünyada da güzelliklerin yayılması temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiler selamlıyorum.” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin gençle “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı”

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise konuşmasında, “Bugün bizler bu tarihi eğitim yuvasında Fatih'in emaneti olan İstanbul Üniversitesi'nde böyle güzel bir iftarı yapmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bugün 15 bine yakın gencimizin, üniversite öğrencimizin katılımıyla beraber İstanbul Üniversitesi'nde Ramazan'ın iklimini çok farklı bir şekilde yaşıyoruz. Ve bu Ramazan'da hep beraber ilk haftasında gördük ki Ramazan'ın enerjisi, Ramazan'ın sinerjisi her yerde. Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde aynı şekilde devam ediyor. İstanbul Üniversitesi'nde de bugün bunun yansımasını görüyoruz.” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin gençle “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı”

28 Şubat dönemini hatırlatan İbiş, “Buralarda geçmiş yıllarda yaşananlar maalesef akıllarımıza kazındı, buralarda ikna odalarını kurmaya çalıştılar. Duyuyoruz, anlatıyoruz, okuyoruz, biliyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde ikna odalarını yaşatmaya çalıştılar bir nesle. Bir nesle sırf kılık kıyafetinden dolayı bu üniversitenin şu arkamızda gördüğünüz kapısından içeri almadılar. Ama hamdolsun öyle bir irade geldi ki, öyle bir nesil geldi ki o tarihlerde ikna edemediklerinin çocukları bugün İstanbul’da Ramazan'ın coşkusunu hep birlikte yaşıyor. Bizler bu iradeyi, bu denli hürriyetimizi, inandıklarımızla beraber yaşama özgürlüğümüzü bu iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz.” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin gençle “Geleneksel Büyük Kampüs İftarı”

AK Parti İstanbul teşkilatları, Ramazan ayı boyunca üniversite gençliği başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam edecek. İstanbul’un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde düzenlenen iftar programları, Ramazan’ın birlik, kardeşlik ve paylaşma ruhunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

#ak parti
#istanbul üniversitesi
#Kampüs
#Gençlik Kolları
#Ramazan İftarı
#Ramazan kategori
