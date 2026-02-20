Medipol Üniversitesi'nden Diriliş Ayı Ramazan Hoş geldin Mesajı

Ramazan ayının gelişiyle birlikte İstanbul Medipol Üniversitesi kampüsü manevi bir atmosferle aydınlandı. Üniversitenin dış cephesinde yer alan ışıklarla “Diriliş Ayı Ramazan Hoş Geldin” mesajı yazıldı. Işıklı yazı, Ramazan’ın birlik, bereket ve arınma ruhunu kampüs ortamına taşıdı.

RAMAZAN RUHUNU PEKİŞTİRDİ

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan çalışma, hem öğrenciler hem de kampüs çevresinden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Gece saatlerinde daha belirgin hale gelen ışıklı yazı, kampüs siluetine farklı bir görünüm kazandırdı ve manevi atmosferi güçlendirdi. İstanbul Medipol Üniversitesi’nin bu anlamlı mesajı, Ramazan’ın toplumsal birlikteliği pekiştiren yönünü hatırlatarak kampüs genelinde sıcak ve huzurlu bir ortam oluşturdu.