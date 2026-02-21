Mide ve bağırsak rahatsızlığı olanlar! İftarda tüketilecek şerbetler

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından mide ve bağırsak sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, iftar sofralarında ağır ve gaz yapan içecekler yerine sindirimi destekleyen doğal şerbetlerin tercih edilmesini öneriyor. Rezene, demirhindi, hibiskus ve zencefil gibi bitkilerle hazırlanan geleneksel şerbetler hem mideyi rahatlatıyor hem de bağırsak hareketlerini dengelemeyi destekliyor. Özellikle şişkinlik, hazımsızlık ve reflü sorunu yaşayanlar için doğru içecek seçimi, iftar sonrası konforu belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

İFTARDA TÜKETİLECEK ŞERBETLER

Ramazan ayında mideyi yormadan besinleri tüketmek gerekiyor. İftarda gazlı ve aşırı şekerli içeceklerden uzak durarak, sindirimi destekleyen Osmanlı döneminden günümüze gelen geleneksel şerbetleri tercih edebilirsiniz. İşte hem mideyi rahatlatan hem de bağırsakları destekleyen doğal iftar şerbetleri ve pratik tarifleri:

REZENE ŞERBETİ TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

1 litre su

1 tatlı kaşığı bal

Rezene Şerbeti Yapılışı:

Rezeneyi 10 dakika kaynatın, süzün. Ilındıktan sonra bal ekleyin. Gaz ve şişkinliği azaltır.

Rezene faydaları: Rezene çayı ya da şerbetini tükettiğinizde hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve uyku kalitenizin artmasını destekler.

HİBİSKUS ŞERBETİ TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 yemek kaşığı kurutulmuş hibiskus

1 litre sıcak su

1-2 yemek kaşığı bal veya hurma özü

Hibiskus Şerbeti Yapılışı:

Hibiskusu sıcak suda 10 dakika demleyin. Süzüp tatlandırın. Serinletici ve ödem atıcıdır.

Hibiskus Şerbeti tükettirken dikkat edilecekler: Şeker hastaları Hibiskus tüketimine dikkat etmeliler, alerjik reaksiyona karşı dikkat edilmeli.

ZENCEFİL VE LİMON ŞERBETİ TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

Yarım limon suyu

1 litre su

1 tatlı kaşığı bal

Zencefil ve Limon Şerbeti Yapılışı:

Zencefili 5 dakika kaynatın. Ilınınca limon ve bal ekleyin. Sindirimi destekler.

Zencefil ve limon faydaları: Bağırsak hareketlerini düzenler, ishal ve kabızlığı giderir, mide bulantısını yatıştırır, hazımsızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarına iyi gelir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 avuç demirhindi

1 litre su

1 çubuk tarçın

Demirhindi Şerbeti Yapılışı:

Demirhindiyi suda 15 dakika kaynatın, süzün. Tarçın ekleyerek servis edin. Bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur.

Demirhindi şerbeti faydaları: Yemek sonrası besinlerin daha iyi sindirilmesini destekler, kabızlığı yok eder, Bağırsak hareketlerini düzenler ve sağlıklı çalışmasını sağlar ve bağışıklığı güçlendirir.