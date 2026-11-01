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İstanbul
T.C.
|Aşağıda belirtilen borçlu şahıslar adına Müdürlüğümüzce düzenlenen ödeme emirlerinin adres tespitinin yapılamamış olması nedeniyle tebliğ edilemediğinden söz konusu kamu alacaklarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu ödeme emirlerinin 15 gün içinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümleri gereğince takibatına devam edileceği ilanen tebliğ olunur.
Adı/Soyadı
Ödeme Emri
Tahsili Gereken
Borcun Kaynağı
|Ercan ÖZDEMİR (T.C:29831384110) - Baba Adı: Efraim
09.11.2026/128350943
187.357.760,38-TL
18.12.2025/25343100CK020770
|Gökhan İÇTEN (T.C:14552933822) - Baba Adı:Mahmut
19.11.2026/128754973
837.020,00-TL
25.06.2026/123522443
|Celal ÖZKAN (T.C:59188010912) - Baba Adı:Ali
19.11.2026/128753180
12.631.303,30-TL
18.12.2025/25343100CK020701
|Celal ÖZKAN (T.C:59188010912) - Baba Adı:Ali
19.11.2026/128752318
62.203.406,38-TL
18.12.2025/25343100CK020728