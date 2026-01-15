Menü Kapat
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BŞK.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 00:00
İLAN

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve şartname uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

İlanın şartname bedeli 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası)’dir. Şartnameler Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: Söz konusu ihaleye sadece tüzel kişiler katılabilecektir.

SIRA

NO

KİRALANACAK TAŞINMAZIN TANIMI

KİRALAMA

SÜRESİ

YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İHALE TARİH VE SAATİ

1

Mülkiyeti ve/veya tasarrufu Belediyemize ait Lot-1 kısmında bulunan 34 adet noktada elektronik haberleşme istasyonu kurulumu ve işletilmesi için gerekli olan tüm çalışmaların yapılarak söz konusu alanların 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi.

3 (üç) Yıl

3.740.300 TL +KDV

336.627,00 TL

21.01.2026

11.00

2

Mülkiyeti ve/veya tasarrufu Belediyemize ait Lot-2 kısmında bulunan 34 adet noktada elektronik haberleşme istasyonu kurulumu ve işletilmesi için gerekli olan tüm çalışmaların yapılarak söz konusu alanların 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi.

3 (üç) Yıl

3.740.300 TL +KDV

336.627,00 TL

21.01.2026

11.10

3

Mülkiyeti ve/veya tasarrufu Belediyemize ait Lot-3 kısmında bulunan 34 adet noktada elektronik haberleşme istasyonu kurulumu ve işletilmesi için gerekli olan tüm çalışmaların yapılarak söz konusu alanların 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi.

3 (üç) Yıl

3.740.300 TL +KDV

336.627,00 TL

21.01.2026

11.20

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Noter tasdikli imza sirküsü,

3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6. Altyapı İşletmeciliği hizmet lisansı, İnternet servis sağlayıcılığı lisansı ve kullanımlı telsiz hizmetleri lisansı,

7. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

8. İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler, isteklilerin ihale komisyonuna sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılmakta olup, ancak ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesi hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son teklif kabul edilir.

37.maddeye göre hazırlanan dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Binasının i 3.(Üçüncü) Katında bulunan Encümen Odasının adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 37.maddeye uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyona verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

#ilangovtr Basın No: ILN02377067
