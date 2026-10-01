BAKIRKÖY 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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T.C. BAKIRKÖY 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/176 Esas

DAVALI : OĞUZCAN KURTULDU (TC:52345213140)



Davacı , AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , OĞUZCAN KURTULDU arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle; Mahkememizin 13/10/2026 tarihli duruşma tutanağı uyarınca davalı Oğuzcan Kurtuldu'ya dava dilekçesinin ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı banka ile davalı Oğuzcan Kurtuldu arasında Kredi Kartı ve Tasarruf Artı Para Sözleşmesi bulunduğunu, kredi borçlarının vadesinde ödenmemesi üzerine hesapların kat edilerek davalıya ihtar gönderildiğini ve borcun muaccel hâle geldiğini, buna rağmen ödeme yapılmaması üzerine Bakırköy Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2026/5946 ve 2025/170488 Esas sayılı dosyalarıyla başlatılan icra takiplerine davalının borca ve ferilerine haksız şekilde itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaliyle takiplerin devamına ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu dava neticesinde mahkememizce çıkarılan tebligatların iade döndüğü anlaşılmakla; katılmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, duruşmanın 11/02/2027 günü saat 11:18'da olacağı ve dava dilekçesinin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonunda tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.