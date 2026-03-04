T.C.BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/889 Esas

Konu : İLAN.

Davacılar , BELGÜZAR GÜL, CENK GÜL ile Davalı , SAMİRA EL KHALLOUFİ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;

Mahkememizce alınan 26/02/2026 tarihli duruşma ara karar gereğince davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle çocuk Samira El Khalloufi'yi koruyucu aile kapsamında yaklaşık 2 senedir müvekkillerinin yanlarında yaşadığını, çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılandığını belirterek küçük Samira El Khalloufi'nin evlat edinilmesine izin verilmesi istemli "Evlat Edinme" davası açıldığı anlaşılmakla, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren "Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini (HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127) hususu ihtar olunur. "şerhi ile,

Dosyamız duruşmasının 07/04/2026 günü saat 12:10'a bırakılmasına karar verildiğinden, "HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur." şerhi ile duruşma gününün aşağıda kimlik bilgileri bulunan davalı SAMİRA EL KHALLOUFİ'ye ilanen tebliğ olunur. 27.02.2026

İLGİLİ KİŞİ : SAMİRA EL KHALLOUFİ - Fatıma ve İdris kızı, 26/08/1990 Fas doğumlu,