T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ

Esas No :2023/722 Esas 31.03.2026

Karar No: 2023/807

İLAN



Davacı MUAMMER ZENGİN ( vekili Av.MUZAFFER ÖNDER) davacı MELAHAT ZENGİN (Av.FİRDEVS SENA YILMAZ vs.) ileDavalı İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ(vekili Av.MUSTAFA ARDAM) davalı MAHRI DURDYMYRADOVA kayyum UMUT VOLKAN KİRİŞÇİ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davasında;



1-DAVACILARIN DAVASININ KABULÜ İLE;

Davacılara koruyucu aile ve evlat edinme öncesi bakım sözleşmesi ile teslim edilen İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde nüfusuna kayıtlı, 11/08/2021 doğumlu, Ahmet ve Mahri'den olma, 99549747026 TC kimlik numaralı Türkmenistan uyruklu küçük MERT DURDYMYRADOVA'nın davacılar Giresun ili, Dereli ilçesi, Kurtulmuş mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı, Mustafa ve Ayşe oğlu, 01/01/1977 doğumlu, 30244647594 TC kimlik numaralı MUAMMER ZENGİN ve aynı hanede nüfusa kayıtlı, Fethi ve Hasiye kızı, 30/03/1975 doğumlu, 39175190612 TC kimlik numaralı MELAHAT ZENGİN tarafından birlikte EVLAT EDİNMELERİNE,



2-Kesinleşen kararın nüfusa bu şekilde gönderilerek TESCİL EDİLMESİNE,



3-Alınması gerekli 615,40 TL harçtan peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 345,55 TL harcın DAVACILARDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE GELİR KAYDINA,



5-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin ÜZERLERİNDE BIRAKILMASINA,

Davalı kurum tarafından yargılama gideri yapılmadığından BU HUSUSTA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA



6-Mahkememiz kararı kesinleştiği ve taraflarca İBAN numarası bildirildiği takdirde HMK 333 maddesi gereğince taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının 06/08/2015 tarihli Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliği'nin 207. maddesi gereğince YATIRAN TARAFA İADESİNE,

Karar verilmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden işbu karar davalı MAHRI DURDYMYRADOVA'ya ilanen tebliğ olunur.



İlanın gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (2 hafta) içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir. 31/03/2026