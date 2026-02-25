Menü Kapat
BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 25.02.2026 00:00
İLAN

Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/243 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/243 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mah. 3130 ada, 1 parsel sayıda kayıtlı 1.209,00 m2 alanlı kat irtifakı tesis edilmiş arsa vasıflı taşınmazda 20/4440 arsa paylı 2. Kat (126) Bağ. Böl. Nolu Büro vasıflı taşınmazın tamamı satışa konudur.

Taşınmazın Özellikleri: Satışa İlişkin Dosyada Mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/287 Esas sayılı dosyadan hazırlananBilirkişi Raporuna Göre"İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mah. 3130 ada, 1 parsel sayıda kayıtlı 2. Kat (126) Bağ. Böl. Nolu Büro vasıflı taşınmaz İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkez Efendi Mah. Demirciler Sitesi 8. Cad. Galaksi İş Merkezi B Blok, No:73 adresinde bulunmaktadır. İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mah. 3130 ada, 1 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın Demirciler Sitesi içerisinde etrafında genel olarak 2 katlı ve 2,5 katlı sanayi imalat ve malzeme satış dükkan/işyerlerinin bulunduğu, tramvay yoluna, otobüs, minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededir. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, kanal, doğalgaz gibi) azami derecede istifade eder durumdadır. Satışa konu taşınmazın parseli düz topografik yapıda, dörtgen şekilli olup, tapu kaydı ve çapının alanı, boyutları ile bulunduğu semt ve mevkii itibariyle yerine uygun olduğu görülmektedir. Satış konusu 2. Kat (126) Bağ. Böl. Nolu Büro vasıflı taşınmazın iç ölçüleri itibariyle Net: 29,00 m2 alanlı, demir doğrama kapı girişli, yerler parke kaplı, duvarlar sıvalı, boyalı, depo amaçlı olarak kullanılmaktadır."denilmektedir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasında mevcut bilirkişi raporu kapsamında; „„ Bahse konu; Zeytinburnu İlçesi, 3130 ada 1 parsel sayılı yer 06.12.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı?nda depolama alanında kalmaktadır.Mevzi plan şartları geçerlidir. Blok oturumları Mevzi Planda öngörülmüş olup maks. 12.50 m dir.?? Denilmektedir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan : YÖNETİM PLANI : 08/07/1999
Kıymeti : 2.350.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:08
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:08

02/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02407729
