BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/698 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/698 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2462 Ada, 12 Parsel, 186,50 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 360/25600 Hissesi



Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 02/12/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Gökapl Mahallesi, 32.Sokakta, tapunun 2462 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı ve 32. Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 186,50m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 360/25600 hissesi niteliğindedir. 32. Sokağa paralel cephesi 11,50mt, parsel arka cephesi 12,66mt, yola dik derinliği 14,58mt ve 16,31mt olan, tamamı 186,50m2 alana sahip ve tapuda arsa vasfı ile kayıtlı taşınmaz üzerinde 32.Sokaktan 8 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 30 yılı geçkin ömre sahip Lale Apartmanı isimli bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katında bir daire ile yol cephesinden müstakil girişi bulunan bir adet iş yeri, bina ana girişinin de yer aldığı zemin kat ve normal katlarında ikişer daire mevcut, kapalı alanları itibariyle 950m2 inşaat alanına sahip, normal kat daireleri brüt 85m2 alanlı, daireleri PVC doğrama ve ısı camlı, çelik giriş kapılı, bodrum katta yer alan iş yeri stor kepenkli, kat sahanlık ve basamakları seramik ve mozaik şeklinde, dış cephesi ise sıvalı ve boyalıdır. Parsel üzerinde yer alan bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş olup, konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, ana artere yakın, civarın talep gören iskana elverişli konut ve ticaret sahasında yer almaktadır." denilmektedir.



Adresi : Gökalp Mahallesi, 32. Sokak, No:8 Zeytinburnu / İSTANBUL

Yüzölçümü : 186,50 m2



İmar Durumu :Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 11.11.2025 tarih ve 65306 sayılı imar durum belgesine göre; Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2462 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz 06/12/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Yerleşik Meskun Alan"da (YMA) Konut Alanında kalmakta olup, Bitişik Nizam H:12.50mtdir. 2462 ada, 12 parsele ait imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde 991/3567 tarih ve sayılı yapı ruhsatı olduğu, daha sonra söz konusu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun geçici ek 16.maddesine istinaden taşınmazın tamamı için 14.11.2018 tarih, L7AC7CKE Belge Nolu yapı kayıt belgesine sahip olduğu anlaşılmıştır denilmiştir.



Kıymeti : 489.375,00 TL



KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:10

25/03/2026(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.