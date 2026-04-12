Örnek No:55*



T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/816 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/816 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 1440 Parselde Kayıtlı, 315,00 M2 Yüzölçümlü, 45/600 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli, 5. Kat 12 Numaralı Bağımsız Bölümün 3/8 Hissesi Satışa Konudur.



İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.12.2025 tarih, 38499 sayılı imar durumu yazısına göre; Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, 1440 parsel, Kızılcık Sokak No:12 kapı sayılı taşınmaz, 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 6 Kat yapılaşma şartlarında, kısmen Yol+ kısmen Ticaret+ Konut Alanı’nda kalmaktadır. Ruhsat tarihi 31.12.1984 olup, net kullanım alanı 150m2'nin altındadır denilmiştir.



Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 14/01/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, Kızılcık Sokakta, tapunun 1440 parsel numarasında kayıtı ve Kızılcık Sokaktan 12 dış kapı numarası alan315,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Ergan Apartmanında 45/600 arsa paylı 5.kat (12) bağımsız bölüm numaralı meskenin 3/8hissesi niteliğindedir. Konu taşınmazında yer aldığı ana bina; bodrum + zemin+ asma kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 20 yılı geçkin ömre sahip, onaylı projesine göre bodrum katta bir daire, zemin katta iki adet asma katlı dükkan, normal katlarında ikişer daire olmak üzere 13 adet bağımsız bölümlü, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcuttur. (12) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 5.normal katında yer almakta olup, daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 93m2 net, 102m2 brüt alana sahip, bodrum katta 2,60m2 alanlı eklenti kömürlüğü mevcut, ıslak hacimlerin zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiştir. Daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut olup, doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.



Kıymeti : 1.875.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı : 25/12/2001

Eklenti : Kömürlük, E:10



Beyan : 29/08/2016 tarihli rapora göre; bu bağımsız bölümün projede belirlenen bağımsız bölüm numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. (03/11/2016 tarih 28788 yevmiye ) (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:40

27/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.