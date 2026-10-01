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BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 01.10.2026 00:00
İLAN

Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/475 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/475 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, Su Deposu Mevkii, 3177 Parsel Sayılı 250,00 M2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın 15/249 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 06/08/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " Söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah. Su Deposu mevkii 3177parsel sayıda kayıtlı ve Fevzi Çakmak Mah. 1120. Sok. No:27 de olduğu görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın bodrum kat + zemin kat + 4 normal katından havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı , demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar ve merdivenler hazır basamaklı, demir doğrama merdiven korkulukludur. Bina içerisinde tüm katlar daire ile tesis edilmiş olup,daire giriş kapıları çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, mutfakta evye, tezgah ve dolapları mevcut, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler fayans ve seramik döşeli, binada doğal gaz tesis edilmiştir. Bahse konu binanın toplam olarak takriben 1400 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı III-B Yapılar Sınıfı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle, otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır." denilmektedir.
İmar Durumu:Esenler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, 13.03.2013 t.t. 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında İkiz nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır.’ Denilmektedir.
Kıymeti : 2.775.663,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:BEYAN:3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir.-11/10/2019-14628 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:35

28/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02560032
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