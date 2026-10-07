Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/303 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/303 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 10807 Parsel, 191,70 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 30/287 Hissesi

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Bahçelievler İlçesi, Çoban çeşme Mahallesi (tapuda Yenibosna)İbrahimpaşa Sokakta, tapunun 10807 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve İbrahimpaşa Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 201,00m2 miktarlı kat irtifaklı arsa dahilindeki 30/287 arsa paylı zemin kat (4) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamı niteliğindedir. Fatih Caddesi ile İbrahimpaşa Sokak köşesinde bulunan tamamı 201,00m2 alana sahip parsel üzerinde onaylı mimari projesine göre bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı katlı, toplam on bağımsız bölümlü bina bulunmaktadır. Mahallinde yapılan tespite göre keşif tarihi itibari ile bina tapu kaydında belirtildiği gibi 6306 sayılı Kanun gereğince yıkılmış olduğu, boş arsa vasfında bulunduğu tespit edilmiştir. Boş arsa olarak değerlendirilmiş, zemin kat (4) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın arsa payı değeri hesaplanmıştır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret+ konut alanında yer almaktadır.

Adresi :Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi No: 49/A, 49/B Ve 49/C Bahçelievler

Yüzölçümü : 191,70 m2

İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2025tarih, 41291 sayılı imar durum belgesine göre; Çobançeşme Mahallesi 10807 parsel sayılı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında, Ticaret+ Konut Alanı’nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.803.449,48 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: BEYANLAR : 6306 Sayılı Kanun Gereği Taraflar Arası Anlaşma Mevcuttur.

BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 24/02/2026 tarih- 2026/228ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:30

11/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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