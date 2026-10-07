Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/488 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/488 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 11080 Parsel, 184,50 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 23/185 Hissesi

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mah. Kuleli Mevkii 11080 parsel sayıda kayıtlı ve Bahçelievler İlçesi, Hürriyet Mah. Aladağ Sok. No:34 olduğu görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın bodrum kat * zemin kat * 5 normal katından havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı , demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar ve merdivenler hazır basamaklı, demir doğrama merdiven korkulukludur. Bodrum katın binadan ayrı girişli daire, zemin ve normal katların ise daire olarak tesis edilmiş olup, daire giriş kapıları çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, mutfakta evye, tezgah ve dolapları mevcut, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler fayans ve seramik döşeli, binada doğal gaz tesis edilmiştir. Bahse konu binanın — toplam olarak takriben 1.110 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı N-B Yapılar Sınıfı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle , otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. — Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi.) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : Hürriyet Mah. Aladağ Sok. No:34Bahçelievler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 184,50 m2

İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ 11080 parsel sayılı yerin, 21.06.2009 t.t 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planında ikiz nizam 6 kat yapılaşma koşullarında kısmen konut kısmen yol alanında kalmaktadır” denilmektedir.

Kıymeti : 4.158.947,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 03/03/2026 - 12519 Yevmiye Sayılı

Diğer beyan ve şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:15

22/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.