Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/3 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, 422 Ada, 11 Parselde Kayıtlı, 116,00 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 4/15 HİSSESİ Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 30.01.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 1030. Sokak, No: 6 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 116,00 m² yüzölçümlü, düz bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi 1030. Sokak'tan olan, Bodrum + Zemin + 3 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde bodrum katın bina ortak alanı, zemin ve normal katların mesken amaçlı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dairelerin 150 m² den küçük kullanım alanlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 450 m² dir. Bina dış cephesi sıvalı, meskûn olan dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur." denilmektedir.

Son İmar Durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-12499196-109-4234669 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; " Bağcılar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, F21c23a4a pafta, 422 ada, 11 parsel sayılı taşınmazlar; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UIP-560), B-4 (bitişik nizam dört kat) yapılaşma koşullarında TİM (Tali İş Merkezi) Alanında kalmakta olup, yola terki mevcuttur." denilmiştir.

KIYMETİ : 3.340.000,00 TL

KDV ORANI : %10

KAYDINDAKİ ŞERHLER: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:20

24/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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