Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 07.10.2026 00:00
İLAN

Örnek No:55*

 
T.C.
BAKIRKÖY
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/3 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, 422 Ada, 11 Parselde Kayıtlı, 116,00 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 4/15 HİSSESİ Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 30.01.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 1030. Sokak, No: 6 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 116,00 m² yüzölçümlü, düz bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi 1030. Sokak'tan olan, Bodrum + Zemin + 3 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde bodrum katın bina ortak alanı, zemin ve normal katların mesken amaçlı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dairelerin 150 m² den küçük kullanım alanlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 450 m² dir. Bina dış cephesi sıvalı, meskûn olan dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur." denilmektedir.
Son İmar Durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-12499196-109-4234669 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; " Bağcılar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, F21c23a4a pafta, 422 ada, 11 parsel sayılı taşınmazlar; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UIP-560), B-4 (bitişik nizam dört kat) yapılaşma koşullarında TİM (Tali İş Merkezi) Alanında kalmakta olup, yola terki mevcuttur." denilmiştir.
KIYMETİ : 3.340.000,00 TL
KDV ORANI : %10
KAYDINDAKİ ŞERHLER: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:20

24/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02563464
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.