BEŞİKTAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYRULUR

BEŞİKTAŞ İlçesi Dikilitaş mah. 1753 ada 57 parsel sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde bulunan ‘’ ÜZERİNDEKİ AHŞAP EV HASAN ÇOKDURU YA AİTTİR.’’ muhdesatlarının zeminde olmadığı Beşiktaş Kadastro Müdürlüğü’nün 2026/1089 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Dikilitaş mahallesi 1753 ada 57 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.