BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 12.11.2026 00:00
İLAN

İSTANBUL

BEYKOZ VERGİ DAİRESİNDEN

İSTANBUL

BEYKOZ VERGİ DAİRESİNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beykoz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve  müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan   tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beykoz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.  

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd-Soyad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı BorcuKesinleşen Gecikme ZammıCeza TutarıToplam Borç
110029185150785048322OĞUZHAN AYDEMİR  01/2017-12/2017 001000102026011566K2E0000003 2026011514K2S0000011 39.887,270,000,0039.887,27
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  01/2017-12/2017 001030802023041866K2H00000072023041814K2V0000027 0,000,00261.425,70261.425,70
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  06/2016-06/2016 001530802023041866K2H00000062023041814K2V0000023 0,000,0068.079,4968.079,49
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  05/2016-05/2016 001530802023041866K2H00000062023041814K2V0000024 0,000,0066.133,5766.133,57
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  03/2016-03/2016 001530802023041866K2H00000062023041814K2V0000026 0,000,0062.664,0762.664,07
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  04/2016-04/2016 001530802023041866K2H00000062023041814K2V0000025 0,000,0062.420,0262.420,02
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  02/2016-02/2016 001530802023041866K2H00000062023041814K2V0000021 0,000,0060.380,2260.380,22
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  01/2017-12/2017 001000102023041866K2H00000072023041814K2V0000027 58.094,600,000,0058.094,60
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  01/2016-01/2016 001530802023041866K2H00000062023041814K2V0000022 0,000,0052.582,2552.582,25
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  07/2016-07/2016 001530802023041866K2H00000062023041814K2V0000020 0,000,0039.105,6139.105,61
465005559922040780384YUNUS IĞDIR SÜRMELİ  01/2017-12/2017 001010842023041866K2H00000072023041814K2V0000027 33.520,580,000,0033.520,58
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2016-12/2016 001030802023032366K2K00000012023032314K2Y0000031 0,000,00413.705,70413.705,70
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 07/2016-09/2016 003330802023032366K2K00000012023032314K2Y0000007 0,000,00 237.810,60237.810,60
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2017-12/2017 001030802023032366K2K0000001 2023032314K2Y0000026 0,000,00186.704,10186.704,10
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-03/2018 003330802023032366K2K0000001 2023032314K2Y0000018 0,000,00143.955,90143.955,90
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-12/2018 001030802023032366K2K00000012023032314K2Y0000016 0,000,00143.955,90143.955,90
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 10/2017-12/2017 003330802023032366K2K0000001 2023032314K2Y0000004 0,000,00136.311,75136.311,75
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-01/2018 001530802023032366K2K0000001 2023032314K2Y0000006 0,000,00117.782,10117.782,10
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 09/2016-09/2016 001530802023032366K2K00000012023032314K2Y0000017 0,000,00106.966,98106.966,98
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2016-12/2016 001000102023032366K2K00000012023032314K2Y0000031 91.934,600,000,0091.934,60
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 07/2016-07/2016 001530802023032366K2K00000012023032314K2Y0000001 0,000,0082.901,3482.901,34
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2016-12/2016 001010842023032366K2K00000012023032314K2Y0000031 68.491,280,000,0068.491,28
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 12/2017-12/2017 001530802023032366K2K0000001 2023032314K2Y0000008 0,000,0053.500,5053.500,50
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2017-12/2017 001000102023032366K2K00000012023032314K2Y0000026 41.489,800,000,0041.489,80
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 11/2017-11/2017 001530802023032366K2K00000012023032314K2Y0000002 0,000,0037.411,4737.411,47
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 09/2016-09/2016 001500152023032366K2K00000012023032314K2Y0000017 35.655,660,000,0035.655,66
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 01/2018-12/2018 001000102023032366K2K00000012023032314K2Y0000016 31.990,200,000,0031.990,20
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 10/2017-10/2017 001530802023032366K2K00000012023032314K2Y0000012 0,000,0031.768,6131.768,61
735073583999319344394OGULHAN RUSTAMOVA İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 09/2016-09/2016 001510842023032366K2K0000001 2023032314K2Y0000017 30.271,660,000,0030.271,66
#ilangovtr Basın No: ILN02592338