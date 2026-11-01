BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul
İSTANBUL
BEYKOZ VERGİ DAİRESİNDEN
İSTANBUL
BEYKOZ VERGİ DAİRESİNDEN
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beykoz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beykoz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad-Soyad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Kesinleşen Gecikme Zammı
|Ceza Tutarı
|Toplam Borç
|1100291851
|50785048322
|OĞUZHAN AYDEMİR
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2026011566K2E0000003
|2026011514K2S0000011
|39.887,27
|0,00
|0,00
|39.887,27
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|01/2017-12/2017
|0010
|3080
|2023041866K2H0000007
|2023041814K2V0000027
|0,00
|0,00
|261.425,70
|261.425,70
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|06/2016-06/2016
|0015
|3080
|2023041866K2H0000006
|2023041814K2V0000023
|0,00
|0,00
|68.079,49
|68.079,49
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|05/2016-05/2016
|0015
|3080
|2023041866K2H0000006
|2023041814K2V0000024
|0,00
|0,00
|66.133,57
|66.133,57
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|03/2016-03/2016
|0015
|3080
|2023041866K2H0000006
|2023041814K2V0000026
|0,00
|0,00
|62.664,07
|62.664,07
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|04/2016-04/2016
|0015
|3080
|2023041866K2H0000006
|2023041814K2V0000025
|0,00
|0,00
|62.420,02
|62.420,02
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|02/2016-02/2016
|0015
|3080
|2023041866K2H0000006
|2023041814K2V0000021
|0,00
|0,00
|60.380,22
|60.380,22
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2023041866K2H0000007
|2023041814K2V0000027
|58.094,60
|0,00
|0,00
|58.094,60
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|01/2016-01/2016
|0015
|3080
|2023041866K2H0000006
|2023041814K2V0000022
|0,00
|0,00
|52.582,25
|52.582,25
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|07/2016-07/2016
|0015
|3080
|2023041866K2H0000006
|2023041814K2V0000020
|0,00
|0,00
|39.105,61
|39.105,61
|4650055599
|22040780384
|YUNUS IĞDIR SÜRMELİ
|01/2017-12/2017
|0010
|1084
|2023041866K2H0000007
|2023041814K2V0000027
|33.520,58
|0,00
|0,00
|33.520,58
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|0010
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000031
|0,00
|0,00
|413.705,70
|413.705,70
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|07/2016-09/2016
|0033
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000007
|0,00
|0,00 2
|37.810,60
|237.810,60
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|0010
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000026
|0,00
|0,00
|186.704,10
|186.704,10
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2018-03/2018
|0033
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000018
|0,00
|0,00
|143.955,90
|143.955,90
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|0010
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000016
|0,00
|0,00
|143.955,90
|143.955,90
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|10/2017-12/2017
|0033
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000004
|0,00
|0,00
|136.311,75
|136.311,75
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2018-01/2018
|0015
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000006
|0,00
|0,00
|117.782,10
|117.782,10
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|09/2016-09/2016
|0015
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000017
|0,00
|0,00
|106.966,98
|106.966,98
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|0010
|0010
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000031
|91.934,60
|0,00
|0,00
|91.934,60
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|07/2016-07/2016
|0015
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000001
|0,00
|0,00
|82.901,34
|82.901,34
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|0010
|1084
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000031
|68.491,28
|0,00
|0,00
|68.491,28
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|0015
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000008
|0,00
|0,00
|53.500,50
|53.500,50
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000026
|41.489,80
|0,00
|0,00
|41.489,80
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|0015
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000002
|0,00
|0,00
|37.411,47
|37.411,47
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|09/2016-09/2016
|0015
|0015
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000017
|35.655,66
|0,00
|0,00
|35.655,66
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|0010
|0010
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000016
|31.990,20
|0,00
|0,00
|31.990,20
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|10/2017-10/2017
|0015
|3080
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000012
|0,00
|0,00
|31.768,61
|31.768,61
|7350735839
|99319344394
|OGULHAN RUSTAMOVA
|İNCİRKÖY MAH. SIRT SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|09/2016-09/2016
|0015
|1084
|2023032366K2K0000001
|2023032314K2Y0000017
|30.271,66
|0,00
|0,00
|30.271,66