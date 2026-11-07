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BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 07.11.2026 00:00
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ
Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
6481332723 ORUÇ BİLGİSAYAR BİLİŞİM HİZ.TİC. ANONİM ŞİRKETİ2026060313Mg00000048202101202112001000103.000.000,0030803.000.000,00YAKUPLU M. 67. SK. - - 4 11 BEYLİKDÜZÜ İST.
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02588218
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