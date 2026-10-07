BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 2577 Ada, 10 Parsel, Zemin kat, 4 Nolu Bağımsız bölüm taşınmaz 2+1 özelliğinde, brüt 56,78 m2, net 43,65 m2 alanlı,ısınma doğalgaz kombi sistemi olup, binada asansör bulunmamaktadır.

Adresi : Pınar Mah. 1221.Sok No:46 Zemin Kat D:4 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 56,78 m2

Arsa Payı : 8/100

İmar Durumu :12.07.2013 tarih 1523 sayılı kararı ile Esenyurt, Tem Güneyi 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:44

02/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.