T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



10.04.2026

Sayı : E.90605480-2023/602-Ceza Dava Dosyası

Konu :



İLAN VARAKASI



DAVACI :K.H.

SANIK : FLOMO SACKİE, Mosses ve Mary oğlu, 01/01/1980 LIBERIAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kurtuluş Mahallesi Şişli/İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma

SUÇ TARİHİ : 12/11/2013

SUÇ YERİ : BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

KARAR TARİHİ :10/02/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı eylemine uyan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma eylemi yönünden olağan üstü zaman aşımı süresinin 12/11/2025 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nun madde 66/1 veCMK md. 223/8 uyarınca DÜŞMESİNE, karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki hafta içindemahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yoluna başvurabileceği, bu şekilde süresi içerisinde İstinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.