T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2023/551-Ceza Dava Dosyası

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK : EMİN MUFİD, Asus ve Vefa oğlu, 1991 SURİYE doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Antakya - Hatay İl Göç İdaresi Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 20/09/2016

SUÇ YERİ : MERKEZ/HATAY

KARAR TARİHİ : 22/09/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK 206/1 maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasınınTCK nun madde 66/1 ve CMK md.223/8 uyarınca DÜŞMESİNE karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 05.11.2026