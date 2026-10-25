BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/7270 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7270 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 2084 Ada, 4 Parsel, -/BODRUM+ZEMİN/-/9 Nolu Bağımsız Bölüm SATIŞA KONU TAŞINMAZ; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi,EsenyurtMahallesi, 2084 ada, 4 parsel, 190,72 m2 alanlı Betonarme 6 Katlı Mesken Ofis ve arsasının3460/19072arsa paylı kat mülkiyetli Bodrum+zemin 9 nolu depolu dükkanıntamamıA... Kızı Ö..... Ş... adına kayıtlı olduğu dosyasında bulunan 21.04.2026 tarihli tapu kaydından anlaşılmıştır. Satışa konu olan taşınmaz: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, 123.sokak No:6 adresinde, mevcut tapunun 2084 ada, 4 parsel sayılı 190,72 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat+zemin kat+4 normal katttan müteşekkil B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan Depolu dükkan bodrum+zemin kat 9 noluDepolu dükkandır. Keşif günü mahallinde yapılan incelemelerde depolu dükkânın kullanılmadığı kapalı olduğu görülmüştür. Dükkanın otomatik kepenkli olduğu Mimari projeye göre depolu dükkânın toplam net 61 m2 alanlı olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Dükkanın yoğun iskan bölgesi içerisinde kaldığı, çevrede günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ticari alanlar mevcut olduğu, yakın çevrede marketler, bakkallar, fırınlar, eczaneler ve çeşitli perakende satış noktaları bulunduğu tespit edilmiştir. Dükkanın bulunduğu bölge ulaşım, altyapı gibi belediyenin tüm imkânlarından faydalanan bir konumdadır.

Adresi : Zafer Mahallesi, 123.Sokak No:6 Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 190,72 m2

Arsa Payı : 3460/19072

İmar Durumu: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, 2084 ada,4 parsel 11.09.2025 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, TEM GÜNEYİ 4.ETAP KISIM 2. UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında Ön bahçe:3,00 m Yan bahçe:4,00m( B-5) Bitişik Nizam 5 Kat KONUT alanında kalmakta olduğuimar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:52

21/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.