Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/26925 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26925 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 899 Ada, 4 Parsel, 1 KAT 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağıms ...

Adresi : Atatürk Mahallesi Kuruçeşme Caddesi No:33 Daire:4 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 170,00 m2 Arsa Payı : 9/100

İmar Durumu :İnşaat tarzı Mimari Proje TKGM Sisteminde ve ilgili belediyesinde ana taşınmaza ait mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın katı, kattaki konumu ve alanı açısından her iki proje birbiri ile uyumludur.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: .... tapu kaydındaki gibidir...

Önemli not: Bu haber sitesi ilanında taşınmaza ilişkin özet bilgilere (kısaltılarak) yer verilmiş olup, ayrıntılı ilan metni, satış şartnamesi, bilirkişi raporu ve diğer bilgi ve belgeler yukarıda belirtilen internet adresindeki ilan sayfasında yer almaktadır. İlgililerin teklif vermeden önce söz konusu belgeleri incelemeleri önem arz etmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:14

16/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.