

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2026/13971 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13971 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kıymet takdirine konu taşınmaz; tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 128 ada 13 parselinde kayıtlı, A Blok, 12. Normal Kat, 102 bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazıdır. 06.08.2026 keşif günü projede devam eden aktif bir inşaat faaliyeti gözlemlenmemiştir. Dosya kapsamında bildirilen bilgiye göre bağımsız bölümün iç mekânında eksik imalatlar bulunmakta ve zeminler şap beton seviyesindedir. Dış cephe ve ana yapı imalatlarının büyük ölçüde tamamlanmış olması ile bağımsız bölümde tamamlayıcı iç imalat eksiklerinin bulunması birlikte değerlendirildiğinde, yaklaşık fiziksel tamamlanma seviyesinin %90 civarında olduğu kanaatine varılmıştır. Bağımsız bölümün iç mekânına ilişkin keşif fotoğrafı sunulmadığından iç imalatların tamamı yerinde belgelenememiş; görülmeyen iç mekâna dair kesin kalite, tadilat ve bakım tespiti yapılamamıştır. Belirtilen tamamlanma oranı; dış cephe fotoğrafları, onaylı proje ve dosya özelinde bildirilen mevcut imalat seviyesiyle sınırlı yaklaşık teknik kanaattir. Onaylı 12. normal kat planında 102 No.lu bağımsız bölüm; salon, mutfak, yatak nişi, banyo, hol ve projede M.K.A. olarak gösterilen hacimlerden oluşmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 128 Ada 13 Parsel A Blok Kat:12102 Bağımsız Bölüm Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 7.547,58 m2

Arsa Payı : 25/7547

İmar Durumu :Esenyurt Belediyesi e-imar ekran kaydına göre 128 ada 13 parsel, 12.07.2013 tasdik tarihli ve 1523 karar numaralı 1/1000 ölçekli TEM Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen Konut Alanı, kısmen Ticaret+Konut Alanı fonksiyonunda kalmaktadır. Ekran kaydında yapı nizamı ayrık, TAKS: 0,50 ve KAKS/Emsal: 2,00 olarak belirtilmiştir. Yükseklik ve kat adedi alanları 0 olarak gösterildiğinden bu iki veri yönünden kesin yapılaşma koşulu çıkarılmamıştır. Dosyada bulunan onaylı ruhsat projesinin incelenmesinde; yapının betonarme karkas, III-B yapı sınıfında, toplam 33.053,39 m² inşaat alanlı ve ticaret+konut kullanımlı olduğu; A Blok için 2 bodrum kat + zemin kat + 13 normal kat düzeninin öngörüldüğü görülmüştür. Proje kapağındaki belediye onayları 2022 yılına aittir. Bağımsız bölüm listesinde A Blok, 12. normal kat, 102 No.lu mesken için 61,41 m² net alan kaydı bulunmaktadır. Ayrıca bağımsız bir yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi sureti sunulmadığından bu belgelerin tarih ve sayı bilgileri yönünden kesin tespit yapılamamıştır.

Kıymeti : 3.150.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır(99 yıllığı 1 TL bedelle Tedaş lehine) işlenmiş şerh ile haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:55

26/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.