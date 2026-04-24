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İstanbul
İL GENELİ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad-Soyad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Kesinleşen Gecikme Zammı
|Ceza Tutarı
|Toplam Borç
|925-088-4207
|-----
|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|79.866,81
|925-088-4207
|-----
|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|10/2021-12/2021
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|79.532,34
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|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|79.354,14
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|GÜLÇİN GEDİK
|TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL
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|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|SAYED MONAWAR SHAH SADAT
|CUMHURİYET MAH. ONUR SK. MERCAN BLOK Kapı No:10 Daire No:108 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|9166
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|78.143,52
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|SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI Kapı No:57 D Daire No:3 Tel:5395792579 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
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|GÜLÇİN GEDİK
|TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL
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|AHMET KARAARSLAN
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|36172249138
|AHMET KARAARSLAN
|ESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
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|AHMET KARAARSLAN
|ESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
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|AHMET KARAARSLAN
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|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|70.715,04
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|ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERAS MIX A BLOK Kapı No:69 A Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL
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|ABDUL KAYOUM EHRARLI
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|ABDUL KAYOUM EHRARLI
|ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERAS MIX A BLOK Kapı No:69 A Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL
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|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|68.136,97
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|3331934897
|ŞAHİN YAVUZ
|YÜREKLİ MAH. 5595 SK. F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: SARIÇAM ADANA
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|67.663,74
|925-088-4207
|-----
|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|02/2021-02/2021
|15
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|67.077,88
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|30805104078
|GÜLÇİN GEDİK
|TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL
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|20560651566
|RESUL ERDAL ŞİREN
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|0,00
|65.446,71
|390-079-5377
|30805104078
|GÜLÇİN GEDİK
|TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL
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|15
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|0,00
|0,00
|65.050,33
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|21287177094
|ENGİN ARAN
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|0,00
|63.245,08
|548-173-4211
|99111624496
|MOSTAFA KHORSHİDİ
|BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. MİHRABAT SK. Kapı No:1D Daire No:182 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
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|0,00
|0,00
|61.146,80
|548-173-4211
|99111624496
|MOSTAFA KHORSHİDİ
|BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. MİHRABAT SK. Kapı No:1D Daire No:182 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|09/2023-09/2023
|15
|15
|20240904/66-Ayk/0000001
|20240904/14-Az7/0000003
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|0,00
|0,00
|61.146,80
|501-072-3839
|36172249138
|AHMET KARAARSLAN
|ESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
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|15
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|60.681,36
|501-072-3839
|36172249138
|AHMET KARAARSLAN
|ESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
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|60.681,36
|501-072-3839
|36172249138
|AHMET KARAARSLAN
|ESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
|06/2014-06/2014
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|20251204/14-Az7/0000001
|0,00
|0,00
|60.681,36
|60.681,36
|501-072-3839
|36172249138
|AHMET KARAARSLAN
|ESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
|06/2014-06/2014
|15
|3080
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|60.681,36
|925-088-4207
|-----
|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|01/2019-12/2019
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|20251112/66-Ays/0000340
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|0,00
|0,00
|59.737,30
|072-000-0709
|21287177094
|ENGİN ARAN
|GÜMÜŞPALA MAH. HACIŞERİF SK. ÖZKAN APT. ÖZKAN APT. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|03/2024-03/2024
|15
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|20251203/66-Aya/0000003
|20251203/14-Ayx/0000062
|58.833,70
|0,00
|0,00
|58.833,70
|925-088-4207
|-----
|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|10/2021-10/2021
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|20251112/66-Ays/0000340
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|0,00
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|57.679,05
|925-088-4207
|-----
|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|12/2020-12/2020
|15
|15
|20251112/66-Ays/0000340
|20251111/14-AzF/0000875
|57.593,80
|0,00
|0,00
|57.593,80
|390-079-5377
|30805104078
|GÜLÇİN GEDİK
|TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|03/2023-03/2023
|15
|15
|20251104/66-Ayg/0000002
|20251104/14-Az3/0000038
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|0,00
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|56.324,15
|925-088-4207
|-----
|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|ADNAN KAHVECİ MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. Kapı No:10 /1 Daire No: Tel:5448943044 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|EMRE AKKUŞ
|İSKENDERPAŞA MAH. ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
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|VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|DELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI Kapı No:57 D Daire No:3 Tel:5395792579 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
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|ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|SALAMM GAYRİMENKUL YATIRIM LTD.ŞTİ.
|KARAAĞAÇ MAHALLESİ TOSKANA VADİSİ EVLERİ Kapı No:56 Daire No:56 Tel:2123666600 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
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|HADIMKÖY MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. A Kapı No:52 Daire No:12 Tel:5375153983 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
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Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.