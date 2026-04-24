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BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 24.04.2026 00:00
İLAN

İL GENELİ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd-Soyad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı BorcuKesinleşen Gecikme ZammıCeza TutarıToplam Borç
925-088-4207-----VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL04/2021-04/202115108420251112/66-Ays/000034020251111/14-AzF/000086879.866,810,000,0079.866,81
925-088-4207-----VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL10/2021-12/202133308020251112/66-Ays/000034020251111/14-AzF/00008630,000,0079.532,3479.532,34
925-088-4207-----VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL01/2021-01/202115308020251112/66-Ays/000034020251111/14-AzF/00008570,000,0079.354,1479.354,14
390-079-537730805104078GÜLÇİN GEDİKTAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL01/2025-01/2025151520251104/66-Ayg/000000420251104/14-Az3/000010079.307,400,000,0079.307,40
925-088-4207-----VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL09/2021-09/2021151520251112/66-Ays/000034020251111/14-AzF/000089779.073,400,000,0079.073,40
736-063-340199998142922SAYED MONAWAR SHAH SADATCUMHURİYET MAH. ONUR SK. MERCAN BLOK Kapı No:10 Daire No:108 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL01/2024-01/20249166916620240718/66-Ayo/000085620240716/14-AzB/000121378.143,520,000,0078.143,52
760-095-6040 SELİKA MEDİKAL TEKSTİL REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİDELİKLİKAYA MAH. BORDO CAD. A4 HADIMKÖY KIPTAŞ KONUTLARI Kapı No:57 D Daire No:3 Tel:5395792579 ARNAVUTKÖY İSTANBUL09/2021-09/2021151520220204/66-Ayo/000122420220118/14-AzB/000036478.040,000,000,0078.040,00
390-079-537730805104078GÜLÇİN GEDİKTAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL01/2025-03/2025333320251104/66-Ayg/000000420251104/14-Az3/000010776.273,680,000,0076.273,68
501-072-383936172249138AHMET KARAARSLANESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ07/2014-07/201415308020251204/66-Ayk/000000120251204/14-Az7/00000050,000,0075.677,8575.677,85
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501-072-383936172249138AHMET KARAARSLANESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ07/2014-07/201415308020251204/66-Ayk/000000120251204/14-Az7/00000050,000,0075.677,8575.677,85
813-015-713020560651566RESUL ERDAL ŞİRENKARABURUN MAH. ATEŞ ÇİÇEĞİ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL07/2024-07/2024151520251203/66-Ayq/000001920251203/14-AzD/000034571.290,150,000,0071.290,15
925-088-4207-----VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL06/2020-06/202015308020251112/66-Ays/000034020251111/14-AzF/00008930,000,0070.715,0470.715,04
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390-079-537730805104078GÜLÇİN GEDİKTAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ Kapı No:1 /9 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL12/2022-12/2022151520251104/66-Ayg/000000220251104/14-Az3/000004465.050,330,000,0065.050,33
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548-173-421199111624496MOSTAFA KHORSHİDİBAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. MİHRABAT SK. Kapı No:1D Daire No:182 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL09/2023-09/2023151520240904/66-Ayk/000000120240904/14-Az7/000000361.146,800,000,0061.146,80
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925-088-4207-----VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL01/2019-12/2019101020251112/66-Ays/000034020251111/14-AzF/000086635.118,930,000,0035.118,93
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740-040-0883 SALAMM GAYRİMENKUL YATIRIM LTD.ŞTİ.KARAAĞAÇ MAHALLESİ TOSKANA VADİSİ EVLERİ Kapı No:56 Daire No:56 Tel:2123666600 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL01/2016-12/201610108420220422/66-Ayo/000098920220414/14-AzB/000026633.049,800,000,0033.049,80
942-080-38383331934897ŞAHİN YAVUZYÜREKLİ MAH. 5595 SK. F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:20 Daire No:YOK Tel: SARIÇAM ADANA01/2019-12/2019101020260102/66-Ays/000001220260102/14-AzF/000007932.543,230,000,0032.543,23
737-128-9731 SAĞIRLI İNŞAAT HAFRİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ HIRDAVAT METAL OTO YEDEK PARÇA PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİKABAKÇA MAH. CENGİZHAN SK. Kapı No:11 A Daire No: Tel:5545867676 ÇATALCA İSTANBUL09/2025-09/2025151520260113/66-Ayo/000092220260112/14-AzB/000002531.750,000,000,0031.750,00
737-128-9731 SAĞIRLI İNŞAAT HAFRİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ HIRDAVAT METAL OTO YEDEK PARÇA PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİKABAKÇA MAH. CENGİZHAN SK. Kapı No:11 A Daire No: Tel:5545867676 ÇATALCA İSTANBUL09/2025-09/2025151520260113/66-Ayo/000092220260112/14-AzB/000002531.750,000,000,0031.750,00
390-000-512330811103850EMİNE GEDİKTAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL01/2015-12/2015101020250704/66-Ayg/000000220250704/14-Az3/000000230.682,430,000,0030.682,43
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925-088-4207-----VİRA OTO YEDEK PARÇALARI MADENİ YAĞ HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE Kapı No:108 Daire No:279 Tel:5415943441 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL11/2020-11/202015308020251112/66-Ays/000034020251111/14-AzF/00008700,000,0030.645,4830.645,48
501-072-383936172249138AHMET KARAARSLANESENTEPE MAH. ÖĞRETİM SK. KERVANCİ REZIDANCE Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ07/2014-07/201415108420251204/66-Ayk/000000120251204/14-Az7/000000530.599,080,000,0030.599,08
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Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02454252
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