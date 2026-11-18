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İstanbul
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI FATİH VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
SIRA NO
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VE ÜNVANI
VERGİ NUMARASI
VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
İHBARNAME
VERGİNİN NEV'İ
CEZANIN NEV'İ
VERGİNİN MİKTARI
CEZANIN MİKTARI
|1
|NAGİHAN PAKDİL
1911022032
202101202112
2026092813X950000102
0010
3080
36.081,00
36.081,00
|2
|MOHAMED FAWZY ABDELHALIM IBRAHIM ELSAKA
3331750586
202101202112
2024120613X910000003
0012
3080
134.677,06
134.677,06
|3
|IRINA JIKIDZE
4841954215
202101202112
2026061113X970000001
0010
3080
2.475.329,26
7.425.987,78
|4
|IRINA JIKIDZE
4841954215
202110202112
2026061113X970000002
0033
3080
2.475.329,26
7.425.987,78
|5
|IRINA JIKIDZE
4841954215
202111202111
2026061113X970000003
0015
3080
1.190.004,30
3.570.012,90
|6
|IRINA JIKIDZE
4841954215
202112202112
2026061113X970000004
0015
3080
592.232,76
1.776.698,28
|7
|FAZAL KARIM KHAN
5480649770
202101202112
2024020613X930000004
0012
3080
75.851,70
75.851,70
|8
|RİSİNG TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
7351658733
202101202112
2026100513X950000001
0010
3080
112.401,02
337.607,06
|9
|RİSİNG TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
7351658733
202105202105
2026100513X950000006
0015
3080
20.456,01
61.772,03
|10
|RİSİNG TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
7351658733
202111202111
2026100513X950000011
0015
3080
9.990,02
30.374,06
|11
|RİSİNG TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
7351658733
202101202103
2026100513X950000015
0033
3080
13.726,86
41.180,58
|12
|RİSİNG TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
7351658733
202104202106
2026100513X950000016
0033
3080
49.041,58
147.528,74
|13
|RİSİNG TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
7351658733
202107202109
2026100513X950000017
0033
3080
10.532,46
32.001,38
|14
|RİSİNG TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
7351658733
202110202112
2026100513X950000018
0033
3080
35.668,37
107.005,11
|15
|ZEKİ AYATA
1080236031
202101202112
2026111213X8z0000001
0001
3080
349.997,48
349.997,48
|16
|ZEKİ AYATA
1080236031
202103202103
2026111213X8z0000004
0015
3080
34.697,82
34.697,82
|17
|ZEKİ AYATA
1080236031
202101202103
2026111213X8z0000014
0032
3080
45.798,45
45.798,45
|18
|ZEKİ AYATA
1080236031
202107202109
2026111213X8z0000016
0032
3080
40.812,71
40.812,71
|19
|ZEKİ AYATA
1080236031
202110202112
2026111213X8z0000017
0032
3080
37.962,02
37.962,02
|Fatih Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir (1) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.