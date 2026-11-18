Fatih Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir (1) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.