T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 13/01/2026 tarih, 2025/130 esas 2026/5 karar sayılı kararla neticeten;

1-Sanık Afsaneh Abbıs hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 142/1-c maddesinde belirtilenhalkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillere göre üzerine atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK m.223/2-(e) hükmü uyarınca sanığın BERAATİNE,

2-5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince işbu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Kararın Heydaralı ve Ruhsar kızı 21/03/1967 İran doğumlu Sanık AFSANEH ABBIS'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 13/01/2026 tarih, 2025/130 esas 2026/5 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık AFSANEH ABBIS''A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğuhususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur.04/02/2026