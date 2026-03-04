GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO :2024/970 Esas

DAVACI : İLHAMİ OCAKDAVALI : LİUDMİLA CHIOSEA OCAK



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması / Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste bulunmadığınızdan tebligat yapılamamış, UYAP sisteminde yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamamış ve ayrıca T.C. Krasnodar Başkonsolosluğu’nun 26/12/2025 tarih ve E-72694674-400.17.01-41164610 sayılı yazısında Rusya Federasyonu’ndaki adresinize gönderilen tebligatın adreste bulunamamanız nedeniyle iade edildiğinin bildirilmiş olması karşısında, dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Davacı tarafından verilen 21/08/2024 tarihli dava dilekçesinde özetle; “Davalı ile 05.09.2012 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığını, evlendikleri günden bu yana gerek fikren gerek ruhen tarafların birbirleriyle hiç anlaşamadığını, evlendikten kısa bir süre sonra başlayan uyuşmazlıkların giderek şiddetli geçimsizliğe dönüştüğünü, davacının evlilik süresi boyunca davalıya karşı tüm evlilik görevlerini yerine getirdiğini, ancak davalının evlilik görevlerini yerine getirmediğini, davalının davacıya karşı sorumsuz davrandığını, ağır hakaretlerde bulunduğunu, davacıya karşı ilgisiz kaldığını, davacıyı bir eş gibi görmediğini, buna rağmen davacının evliliği sürdürmek istediğini, ancak yaradılıştan gelen ve düşünce yapısından kaynaklanan farklılıklar ile duygu ve düşünce ayrılıkları ve çelişkilerin mutlu bir aile ortamı kurulmasını engellediğini, son zamanlarda evliliğin temel unsurları olan sevgi, saygı ve hoşgörünün tamamen ortadan kalktığını, bu suretle evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve hayatın çekilmez hâle geldiğini, davalının 2022 yılında evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan ayrıldığını, 07.09.2022 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan A.30***64 seri numaralı pasaport ile çıkış yaparak, kızı Zinaida GIBENKO’nun ikamet ettiği Rusya Federasyonu Krasnodar bölgesindeki Elizavetinskaya köyüne gittiğini öğrendiğini, davalının Türkiye’ye geri dönüp dönmediğini bilmediğini, artık evlilik birliğinin devamının ne taraflar ne de toplum açısından herhangi bir yararının kalmadığını, tüm bu nedenlerle tarafların TMK m.166/1 uyarınca BOŞANMALARINA, yargılama giderleri ile varsa vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini” talep ettiğine ilişkin dava dilekçesi ilan edilmekle,

İş bu ilanın yapılmasını takiben 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı dikkate alınarak, HMK 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususları tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.