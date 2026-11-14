GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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|BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57 ATAŞEHİR İSTANBUL
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|SONER EKİN
|BAĞLARBAŞI MAH. ŞEHİT MÜCAHİT SK. B BLOK Kapı No:6-16B Daire No:23 MALTEPE İSTANBUL
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|YASİN ŞİRİNYURT
|ACIDERE MEVKII ACIDERE KÜME EVLERİ Kapı No:19 Daire No:YOK D23 KOYULHİSAR SİVAS
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|DATAPLAST İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|DUMLUPINAR MAH. MANDIRA CAD. NADIR Kapı No:196 Daire No:4 KADIKÖY İSTANBUL
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|SONER EKİN
|BAĞLARBAŞI MAH. ŞEHİT MÜCAHİT SK. B BLOK Kapı No:6-16B Daire No:23 MALTEPE İSTANBUL
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|Göztepe Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda Adı Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106 Maddelerine istinaden Vergi Dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15’inci gününün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvakale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.