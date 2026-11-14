GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 14.11.2026 00:00
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ

Vergi No

TC Kimlik 

No

Soyad Ad

Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana 
Vergi 
Kodu

Vergi 
Kodu

Ana Takip

Dosya No

Takip

Dosya No

Vergi Aslı

Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme

Zammı Toplamı

Ceza Toplamı

Toplam Borç

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201611201611001530802022041266
OJM0000008		2022041214
OK20000020

0,00 TL

0,00 TL

4.742.443,80 TL

4.742.443,80 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201610201610001530802022041266
OJM0000008		2022041214
OK20000022

0,00 TL

0,00 TL

3.896.575,53 TL

3.896.575,53 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201612201612001530802022041266
OJM0000008		2022041214
OK20000018

0,00 TL

0,00 TL

3.826.058,91 TL

3.826.058,91 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201601201601001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000017

0,00 TL

0,00 TL

2.972.830,29 TL

2.972.830,29 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201608201608001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000023

0,00 TL

0,00 TL

2.862.251,91 TL

2.862.251,91 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201602201602001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000015

0,00 TL

0,00 TL

2.433.342,51 TL

2.433.342,51 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201603201603001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000014

0,00 TL

0,00 TL

2.104.759,44 TL

2.104.759,44 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201607201607001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000025

0,00 TL

0,00 TL

1.973.961,09 TL

1.973.961,09 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201609201609001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000024

0,00 TL

0,00 TL

1.909.506,48 TL

1.909.506,48 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201606201606001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000026

0,00 TL

0,00 TL

1.763.765,31 TL

1.763.765,31 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201611201611001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000020

1.580.814,60 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.580.814,60 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201605201605001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000027

0,00 TL

0,00 TL

1.543.647,33 TL

1.543.647,33 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201611201611001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000020

1.474.900,02 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.474.900,02 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201702201702001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000019

0,00 TL

0,00 TL

1.437.719,19 TL

1.437.719,19 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201610201610001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000022

1.298.858,51 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.298.858,51 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201612201612001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000018

1.275.352,97 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.275.352,97 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201701201701001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000021

0,00 TL

0,00 TL

1.252.537,80 TL

1.252.537,80 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201610201610001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000022

1.230.019,01 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.230.019,01 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201612201612001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000018

1.172.049,38 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.172.049,38 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201601201601001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000017

1.063.282,30 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.063.282,30 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57 ATAŞEHİR İSTANBUL201601201601001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000017

990.943,43 TL

0,00 TL

0,00 TL

990.943,43 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57 ATAŞEHİR İSTANBUL201608201608001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000023

954.083,97 TL

0,00 TL

0,00 TL

954.083,97 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201608201608001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000023

930.231,87 TL

0,00 TL

0,00 TL

930.231,87 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201602201602001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000015

858.969,91 TL

0,00 TL

0,00 TL

858.969,91 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201602201602001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000015

811.114,17 TL

0,00 TL

0,00 TL

811.114,17 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201603201603001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000014

733.157,87 TL

0,00 TL

0,00 TL

733.157,87 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201603201603001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000014

701.586,48 TL

0,00 TL

0,00 TL

701.586,48 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201607201607001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000025

657.987,03 TL

0,00 TL

0,00 TL

657.987,03 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201607201607001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000025

650.749,17 TL

0,00 TL

0,00 TL

650.749,17 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201609201609001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000024

636.502,16 TL

0,00 TL

0,00 TL

636.502,16 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57 ATAŞEHİR İSTANBUL201609201609001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000024

611.678,58 TL

0,00 TL

0,00 TL

611.678,58 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57 ATAŞEHİR İSTANBUL201606201606001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000026

589.685,54 TL

0,00 TL

0,00 TL

589.685,54 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57 ATAŞEHİR İSTANBUL201606201606001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000026

587.921,77 TL

0,00 TL

0,00 TL

587.921,77 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201604201604001530802022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000013

0,00 TL

0,00 TL

533.964,51 TL

533.964,51 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201605201605001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000027

523.296,44 TL

0,00 TL

0,00 TL

523.296,44 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201605201605001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000027

514.549,11 TL

0,00 TL

0,00 TL

514.549,11 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201702201702001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000019

479.239,73 TL

0,00 TL

0,00 TL

479.239,73 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201702201702001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000019

427.002,60 TL

0,00 TL

0,00 TL

427.002,60 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201701201701001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000021

417.512,60 TL

0,00 TL

0,00 TL

417.512,60 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201701201701001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000021

377.848,90 TL

0,00 TL

0,00 TL

377.848,90 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201604201604001510842022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000013

183.505,80 TL

0,00 TL

0,00 TL

183.505,80 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201604201604001500152022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000013

177.988,17 TL

0,00 TL

0,00 TL

177.988,17 TL

6091041618 LONDON PEYZAJ LTD.BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK GRAND TOWER Kapı No:2 Daire No:57  ATAŞEHİR İSTANBUL201601201612307430742022041266
OJM0000008

2022041214

OK20000016

0,00 TL

0,00 TL

110.000,00 TL

110.000,00 TL

328031595621400592520SONER EKİNBAĞLARBAŞI MAH. ŞEHİT MÜCAHİT SK. B BLOK Kapı No:6-16B Daire No:23  MALTEPE İSTANBUL202001202012001000102025120266
OJJ0000004

2025120214

OJz0000107

56.856,74 TL

0,00 TL

0,00 TL

56.856,74 TL

814064523840732823324YASİN ŞİRİNYURTACIDERE MEVKII ACIDERE KÜME EVLERİ Kapı No:19 Daire No:YOK D23 KOYULHİSAR SİVAS202101202112451045102025050866
OJO0000001

2025050814

OK40000023

44.233,33 TL

0,00 TL

0,00 TL

44.233,33 TL

2710778891 DATAPLAST İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.DUMLUPINAR MAH. MANDIRA CAD. NADIR Kapı No:196 Daire No:4  KADIKÖY İSTANBUL201601201612001030802021112966
OJI0000400

2021111214

OJy0000285

0,00 TL

0,00 TL

40.430,49 TL

40.430,49 TL

328031595621400592520SONER EKİNBAĞLARBAŞI MAH. ŞEHİT MÜCAHİT SK. B BLOK Kapı No:6-16B Daire No:23  MALTEPE İSTANBUL202101202112451045102025120266
OJJ0000004

2025120214

OJz0000086

31.780,00 TL

0,00 TL

0,00 TL

31.780,00 TL

Göztepe Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda Adı Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106 Maddelerine istinaden Vergi Dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15’inci gününün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvakale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02595062