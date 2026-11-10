HASTANEMİZ GENELİ 2027 YILI TEKNİK SERVİS PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR



HASTANEMİZ GENELİ 2027 YILI TEKNİK SERVİS PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026/2182810

1- İdarenin 1.1. Adı İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi UĞUR MUMCU MAHALLESİ BELEDİYE SOKAK SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SULTANGAZİ/İSTANBUL SULTANGAZİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası 02124532000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati 01.12.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı HASTANEMİZ GENELİ 2027 YILI TEKNİK SERVİS PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı 34 KALEM 21 KISIM İHALE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer Uğur Mumcu Mah. Belediye Sok. No:7 Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi/ İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027 3.5. İşe başlama tarihi 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: . FM 200 gazlı söndürme sistemine bakımı

ANONS SİSTEMLERİ İÇİN

Aydınlatma Otomasyon Sistemi periyodik bakımı

BUSBAR SİSTEMİ BAKIMI

CHİLLER SU SOĞUTMA CİHAZLARI

ISITMA TESİSİ GRUBUNDA BULUNAN CİHAZLAR İÇİN

Jeneratör cihazlarına bakımı

Kamera Sistemine bakımı

Medikal pompa gurubunda bulunan (Medikal hava kompresörleri, Medikal hava Kurutucuları ile Medikal Vakum Pompaları)

MERKEZİ SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MERKEZİ TV SİSTEMLERİ İÇİN

OTOMOTİK KAPILAR VE KOLLU BARİYER İÇİN

SOĞUTMA GRUBU İÇİN

SOĞUTMA,İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA(KLİMA SANTRALLERİ,ASPİRATÖR,SANTRALİ,SU SOĞUTMA GRUBU CHİLLER, sOĞUK HAVA DEPOLARI,OTOPARK HAVALANDIRMA, JET FANLAR VRF TİPİ KLİMALAR MORG DOLAPLARI

UPS cihazlarına bakımı

YANGIN VE SU TESİSATI GRUBUNDA BULUNAN HİDROFOR GRUBU VE YANGIN POMPA GRUPLARINA YAPILACAK BAKIMLAR İÇİN 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Her kısım için verilen tekliflerde firmalar kendi alanlarını ilgilendiren cihazlarla ilgili bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.