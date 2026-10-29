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HKK HAVA UÇAKSAVAR ER EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Yayın Tarihi: 29.10.2026 00:00
İLAN

ALTYAPI MEKANİK STABİLİZE MALZEME SATIN ALINACAKTIR


ALTYAPI MEKANİK STABİLİZE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/2066531

1- İdarenin

1.1. Adı

HAVA SAVUNMA EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI HAVA UÇAKSAVAR ER EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

1.2. Adresi

BALİBEY MAHALLESİ AĞVA CADDESİ PK : 34980 ŞİLE/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

02167122269

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati

13.11.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ/İSTANBUL


3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı

ALTYAPI MEKANİK STABİLİZE ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

Ocak Taşından Konkasörle kırılmış ve Elenmiş toplam 3000 TN 50 mm. (2 inç)’lik Temel veya Alttemel Malzemesinin Temini (Figüre hariç) (Nakliye Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

HAVA UÇAKSAVAR ER EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI Şile/İSTANBUL

3.4. Süresi/teslim tarihi

Sözleşme imzalanmasına müteakip 20 günde teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi

Sözleşmenin idare ve yüklenici tarafından imzalanmasına müteakip


4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.


5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:


Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02581117
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