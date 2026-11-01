İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

KANDİL SİMİDİ ALIM İŞİ

KANDİL SİMİDİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026/2105587

1- İdarenin 1.1. Adı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası 02123682600 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati 26.11.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı KANDİL SİMİDİ ALIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı 36.000 Paket Kandil Simidi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer İSTAÇ A.Ş.'ne Bağlı Aşağıdaki Lokasyonlara Teslimatlar Yapılacaktır. 1 - Genel Müdürlük Merkez Depo - Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli / İSTANBUL 2 - Edirnekapı Depo - İBB Yol Bakım Müdürlüğü Yanı Edimekapı / Fatih İSTANBUL 3 - Odayeri depo - Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü Kemerburgaz / İSTANBUL 4 - Seymen Depo - Laiklik Caddesi Büyük Kılıçlı Sinekli Yolu Üzeri Seymen Silivri / İSTANBUL 5 - Hekimbaşı Depo - Hekimbaşı Küçüksu Caddesi Ümraniye Cezaevi Yanı Ümraniye / İSTANBUL 6 - Kömürcüoda Depo - Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanı Kömürcüoda Mevkii Karakiraz Köyü Şile / İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi Kandil Simitleri Aşağıda Belirtilen Kandil Tarihlerinden 3 Gün Önce Belirtilen Lokasyonlara Sipariş Miktarlarında Teslim Edilecektir. Kandil Simitleri Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere göre yapılacaktır. Regaib Kandili:1O Aralık 2026 Perşembe 9.000 Paket Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi 9.000 Paket Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma 9.000 Paket Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma 9.000 Paket 3.5. İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.