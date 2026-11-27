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İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/114 Esas

KARAR NO : 2026/97

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili tarafından davalılar Fikret SEÇEN ve Mustafa BOZ aleyhine açılan tazminat davasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile 41.852,61 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birilikte davalılardan müştereken ve müteselilen tahsilini, yargılama gideri ve vekalet üceritinin davalılara yüketilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce 13/04/2026 tarihinde 2026/114 esas ve 2026/97 sayı ile tensiben davanın CMK m.141 kapsamında devlet aleyhine açılan tazminat istemli dava neticesinde ödenen bedelin rücuen tazmini talebine ilişkin olması sebebiyle 6100 sayılı CMK’nın 141,114/1-c ve 115/2 maddeleri gereğince davanın görevsizlik nedeniyle reddine, karar kesinleştiğine ve süresi içinde talep halinde dosyanın görevli İstanbul 20.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

Davalılar Fikret SEÇEN ve Mustafa BOZ’un tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden ve adlarına çakırtılan tüm tebligatlar iade olduğundan Mahkememizce İLANEN tebligata karar verilmiş olup işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2026

