T.C.

İSTANBUL

22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/39 19.11.2026

Karar No: 2024/121



İ L A N



Müşteki Mahdi SEYEDABADI tarafından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli kararı ile Dolandırıcılık suçundan sanık Hasan ŞAŞAR hakkında 2YIL1AYHAPİS VE4000 GÜN ADLİ PARACEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve sanığa verilen 4000 GÜN ADLİ PARA CEZASININ sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak 5237 SY. TCK 52(2) maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20 TL den 80000 TL ADLİ PARA CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş ve verilen karar sanık Hasan ŞAŞAR tarafından İSTİNAF edilmiş olup, Ahakbar ve Fatermeh oğlu, 1992 İran doğumlu müşteki Mahdi SEYEDABADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık tarafından sunulan İstinaf Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Müşteki Mahdi SEYEDABADI 'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından, gerekçeli karar ile sanık tarafından sunulan İstinaf Dilekçesinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE BİR İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya bir başka yer Asliye Ceza mahkemesine ya daaynı sıfattaki başka yer mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın zapta geçirilip hakim onayına sunulması suretiyle ya da ceza evinde bulunanlar açısından CMK'nın 263ve devamı maddeleri gereğince verilecek dilekçe ya da zabıt katibine veya ceza infaz kurumu yahut tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞOLUNUR.