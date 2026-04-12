İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/48 Esas

KARAR NO: 2026/11 Karar

Davacı QNB Bank A.Ş. tarafından davalılar Fikri İnal, Ayşe Bozkurt ve Mustafa Gürer aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan açık yargılaması sonucu 10/02/2026 tarihinde karar verilmiş ve verilen karar davalı Mustafa Gürer'e tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunu 28. Madde uyarınca hükmün ilanen tebliği gerekmiştir.

HÜKÜM: 10/02/2026 tarihli ilam ile; Davanın usulden reddine, mahkememizin yetkisizliğine, HMK 20 Md.uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde taraflarca mahkememize başvurulması halinde dosyanın yetkili Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, kararın İSTİNAF edilmesi halinde başvurunun reddi kararının tebliğinden itibaren iki haftalık sürenin başlamasına, iki haftalık süre içinde başvurulmadığı takdirde dosyanın resen ele alınarak açılmamış sayılmasına karar verilmesine dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren bir haftalık süre sonunda davalı Mustafa Gürer'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/03/2026