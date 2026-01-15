İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2017/691 Esas

KARAR NO: 2025/713

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin 23/12/2025 tarihli ilamıyla verilen düşme kararı Fahritdin ve Farogat oğlu 1992 Tacikistan d.lu. sanık NABI GIYASOV tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin mahalli bir gazetede ve yerel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13.01.2026