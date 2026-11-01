T.C.

İSTANBUL

42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2025/493 Esas

KARAR NO : 2026/248 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 28/04/2026 tarihli ilamı ile sanık İbrahim ve Emine kızı, 25/01/1993 Halepdoğumlu, VUAD İBRAHİM hakkındayapılan yargılama sonucunda sanığın Karşılıksız Yararlanma suçundan TCK nun 163/3, 168/5, 62/1, 53/1maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı CMK nun 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ancak yapılan tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı vemahkememiz gerekçeli kararı ile katılan kurum vekili tarafından ibraz edilenistinaf başvuru dilekçesinin kendisine tebliğedilmediği görüldüğünden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halindeİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluaçık olmak üzere,aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20/11/2026