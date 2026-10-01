İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2026/424 Esas

KARAR NO : 2026/528



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/07/2026 tarihli ilamı ile hakkında HAGB kararı verilen Abdelkadaer ve Aicha oğlu, 02/08/1994 CEZAYİR doğumlu Sanık MOHAMMED EL AMINE KOURID tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29.09.2026