İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İLAN

DOSYA NO : 2020/994 Esas

KARAR NO : 2026/364



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2026 tarihli ilamı ile Sanıklar Cevdet TARHANACI, Saim ESER ve Basri ASLANTAŞ hakkında Beraat Kararı verilmiş, sanıklar müdafiileri tarafından istinaf edilmiş, Ghassan ve Ruqayah oğlu, 11/10/1994 IRAK doğumlu, Katılan MUSTAFA GHASSAN MOHAMEDSALIH ALRUBAYE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve İstinaf Dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29.09.2026