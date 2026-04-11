İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/978 Esas

KARAR NO : 2025/270

Davacı TARIK KÖSE ile davalı NANA DEMEEVI arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalıya tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile; Erzincan İli, Erzincan Merkez İlçesi, TATLISU Mahallesi, Cilt:161 , Hane:18 , BSN:46 'de nüfusa kayıtlı, Naci ve Gönül 'den olma, ERZİNCAN 12/05/1982 doğumlu, 13550090384 TC kimlik nolu, TARIK KÖSE ile Gürcistan Cumhuriyeti Uyruklu, Tengızı ve Nunu'dan olma, 13/06/1976 Gürcistan - TSKHINVALI doğumlu, 50001000504 Yabancı Kimlik Numaralı NANA DEMEEVI 'nın Türk Medeni Kanunun 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Peşin alınan harcın maktu karar ve ilam harcından mahsubu ile bakiye 345,55 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan 794,60 TL (başlangıçta yatırılan harç+tebligat+müzekkere) masrafın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı tarafça masraf yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Davacı vekili lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen maktu 30.000 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine İşbu bu mahkeme kararının ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026