İSTANBUL 5.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

2 Adet 120 KVA UPS-2 Adet 60 KVA UPS ve 306 Adet Akü Alımı İşimal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1420946

1- İdarenin 1.1.Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI-KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -5 1.2.Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mh. 2114 Sk. No:19-21 K:3 - Sultangazi / İSTANBUL Sultangazi /İSTANBUL 1.3.Telefon numarası : 0212 987 10 00-1128 1.4.İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1.Tarih ve Saati : 30.10.2025 - 10:30 2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Satınalma Birimi (Uğur Mumcu Mah. 2114 Sk. No:19-21 Sultangazi / İSTANBUL)

3- İhale konusu mal alımının

3.1.Adı : 2 Adet 120 KVA UPS-2 Adet 60 KVA UPS ve 306 Adet Akü Alımı İşi 3.2.Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 120 KVA UPS - İstanbul EAH 120 Adet 12 V 100 Ah Ups Cihazı Aküsü - Haseki EAH 1 Adet 120 KVA UPS - 2 Adet 60 KVA UPS- 62 Adet 12 V 12 Ah Akü - Yedikule GH.ve GC.EAH 124 Adet 12 V 9 Ah Ups Cihazı Aküsü - Gaziosmanpaşa EAH

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3.Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.4.Süresi/teslim tarihi : Sipariş yazısının tebliğinden itibaren cihazların teslimatı en geç 30 gün içinde yapılacaktır. 3.5.İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1.Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3.Geçici teminat.

4.1.4İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15(yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren150 (YüzElli)takvim günüdür.

14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.