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İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 25.09.2026 00:00
İLAN

T.C. 
İSTANBUL 
66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

Mahkememizin 16/06/2026 tarih, 2024/1018 esas 2026/358 karar sayılı kararla neticeten;
A-1-Her ne kadar sanık Islam Mohammed hakkında Hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle TCK'nin 141/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama neticesinde yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delille sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
KararınAbdelah ve Salema oğlu 01/01/1996 Filistin doğumlu Sanık ISLAM MOHAMMED'e dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;
7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 16/06/2026 tarih, 2024/1018 esas 2026/358 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın SANIK ISLAM MOHAMMED'E TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,
Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususunda,
İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,
İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,
Keyfiyet ilan olunur. 23/09/2026

#ilangovtr Basın No: ILN02555672
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