İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

İÇ MEKAN ÇİÇEKLİ ÇİÇEKSİZ SÜS BİTKİLERİ ALIMI

İç Mekan Çiçekli Çiçeksiz Süs Bitkileri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026/2161384

1- İdarenin 1.1. Adı İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi 5.Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası 02126000000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati 03.12.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 33 Eyüpsultan/İstanbul İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Ek Hizmet Binası B Erguvan Toplantı salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı İç Mekan Çiçekli Çiçeksiz Süs Bitkileri Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı 11 Kısım 43 Kalem 42.170 Adet İç Mekan Çiçekli Çiçeksiz Süs Bitkileri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer İdarenin Avrupa yakası deposuna teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi Sözleşme süresi 180 (yüz seksen) takvim günü olup, ürünler bu süre içerisinde idarenin belirleyeceği takvime göre peyderpey teslim edilecektir 3.5. İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 2(iki) gün içinde işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.