İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ

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T.C.

İSTANBUL ANADOLU

17. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/304 Esas

DAVALI : FADLİ KARASÜNGÜR Fikirtepe Mah. Gür Sk. No:17/1 İç Kapı No:3. Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı Ozoda MURADOVA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yukarıdaki adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/11/2026 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.