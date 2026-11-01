T.C.

İstanbul Anadolu

18. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2025/624 Esas



09.11.2026

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 18.AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı , YILDIZ KÖSE ile Davalı , BÜLENT KÖSE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı BÜLENT KÖSE 'nin tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere aşağıda yazılı mahkememizce verilen hükmün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sonunda Mahkememizin 06.10.2026 tarih ve 2025/624 Esas - 2026/755 Karar sayılı ilamı ile,

'' 1-Davanın KABULÜ ile AKSARAY İli, MERKEZ İlçesi, ZİNCİRLİ Köyü/mah. Cilt 35, Hane 58, Bsn 7'de nüfusa kayıtlı, HASAN ve İNAYET'den olma, 01/01/1970 doğumlu, davacı 35348292602 T.C. Kimlik Nolu, YILDIZ KÖSE ile aynı hanede Bsn 4'de nüfusa kayıtlı MEHMET ve KADRİYE'den olma 13/09/1971 doğumlu, davalı 35357292310 T.C. Kimlik Nolu, BÜLENT KÖSE'nin TMK 166/1 Madde uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Talep bulunmadığından nafaka, tazminat hususlarında karar verilmesine yer olmadığına,

3-Alınması gereken 732,00-TL harcın peşin alınan 615,40-TL harçtan mahsubu ile bakiye 116,60-TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

4-Davacı adli yardımdan faydalandığından alınması gereken harçların yatırıldığı görülmekle 3.288,00-TL posta giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

5-Davacı vekili için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 45.000,00-TL maktu vekalet ücreti takdiri ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

6-Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair davacı ve vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen açıklandı. '' şeklinde verilen hükmün davetiye yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.