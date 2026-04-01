İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.350.000,00

1

Taşıt

34ASY533 Plakalı , 2023 Model , MINI Marka , MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4 41 - FMX Tipli , WMW41BR07R3S17261 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Yeşil , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, aracın arka kapısında derin çizik olduğu,

- Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu,

- Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu,

- Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.

(Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)

Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur

Satışa Çıkarılan Mal

Garaj 1071 Yediemin Otoparkı - Madenler Mahallesi Baraj Yolu Caddesi N.: 33 Ümraniye İstanbul adresindedir