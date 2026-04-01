İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/1108 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1108 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.350.000,00
|1
|Taşıt
|34ASY533 Plakalı , 2023 Model , MINI Marka , MINI COOPER COUNTRYMAN ALL4 41 - FMX Tipli , WMW41BR07R3S17261 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Yeşil , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, aracın arka kapısında derin çizik olduğu,
- Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu,
- Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu,
- Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.
(Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)
Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur
Satışa Çıkarılan Mal
Garaj 1071 Yediemin Otoparkı - Madenler Mahallesi Baraj Yolu Caddesi N.: 33 Ümraniye İstanbul adresindedir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:28
11/04/2026 (İİK m.114/4)