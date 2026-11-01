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İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 01.11.2026 00:00
İLAN

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/11810 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11810 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.250.000,001Taşıt34MOD34 Plakalı , 2019 Model , PEUGEOT Marka , 2008 - C Tipli , VF3CUYHXNKY202114 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu. Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu, Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu, Bilirkişi raporu ekspertiz raporu mahiyetinde olmayıp İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerinin sorgulama yapmaları gerekir. aracın anahtar ve ruhsatı bulunmamaktadır. Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu Emniyet Yediemin Otoparkı Adresi Fevzi Çakmak Mah. Evren Cad. No:35 Pendik İstanbul

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:45

28/10/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN02583102
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